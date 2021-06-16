ريال مدريد يعلن نهاية رحلة القائد راموس

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء 16 يونيو/حزيران، وضعه حدا لرحلة قائده مع النادي الملكي، برحيل القائد سيرجيو راموس بعد فترة طويلة مع الفريق وإنجازات كبرى صعب تكرارها.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إنه سيقيم غدا الخميس 17 يونيو، حفلا لتكريم ووداع راموس، وبحضور وتقديم فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ويأتي إعلان رحيل راموس، بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد، وعدم توصل الطرفين لاتفاق لتجديد التعاقد بينهما.

​وبدأت رحلة راموس مع النادي الملكي في عام 2005، خاض خلالها 671 مباراة بقميص الميرنغي، ما يجعله في المرتبة الرابعة لأكثر اللاعبين بقميص ريال مدريد.

وقاد راموس، 35 عاما، ريال مدريد، للفوز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتي كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب سوبر إسباني، و4 بطولات كأس العالم للأندية، و3 ألقاب سوبر أوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا للنادي الملكي، رغم أنه مدافع، وساهم في صناعة 40 هدفا.

ويتولى راموس قيادة فريق ريال مدريد منذ موسم 2015-2016، بعد رحيل الحارس إيكر كاسياس عن الميرنغي.

ولا تزال حتى الآن، وجهة اللاعب المقبلة غامضة، وإن كانت تقارير ترجح احتمالية عودته إلى ناديه السابق إشبيلية، حيث أفادت تقارير إسبانية إن النادي منحه عرضا بعقد لمدة 5 مواسم مع تقاضيه راتب سنوي 7 مليون يورو.

ولكن تحدثت تقارير أخرى عن احتمالية رحيل راموس لأندية مثل باريس سان جيرمان، أو مانشستر سيتي أو حتى الذهاب إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.