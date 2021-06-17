للمرة الثانية... انتخاب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم

انتخب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، للمرة الثانية رئيسا لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، للفترة الممتدة من 2021 وتستمر حتى 2025.

كما تم انتخاب كل من سعود المهندي، وهاشم حيدر، وعبدالله الجنيبي، وحميد الشيباني، أعضاء في مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قارة آسيا، في حين تم انتخاب هاني أبوريدة، ووديع الجريء، وأحمد ولد يحيى، وفوزي لقجع، من قارة أفريقيا.

#بيان_اعلامي |



نتائج أعمال الجمعية العمومية الـ 26 للاتحاد العربي لكرة القدم واجتماع المجلس الجديد للاتحاد، التي أقيمت اليوم في محافظة #جدة بـ #المملكة_العربية_السعودية.



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واحتفظت سمر نصار بالعضوية النسائية في المجلس، وجبريل الرجوب بالعضوية الدائمة لدولة فلسطين، كما وافقت الجمعية العمومية في جلستها الأولى، على قرار الأمير عبد العزيز بتعيين محمد روراوة نائبا شرفيا للرئيس.

واعتمد مجلس الاتحاد الجديد، في اجتماعه الـ74، تعيين هاني أبوريدة كنائب أول للرئيس، وسعود المهندي كنائب ثان للرئيس، وإعادة تسمية رجاءالله السلمي أمينا عاما للاتحاد.

وفي أول تعليق له قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "أشكر زملائي أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقتهم بتزكيتي رئيسا للاتحاد لدورة جديدة (2021- 2025).. وبإذن الله نعمل سويا لخدمة رياضتنا العربية وتطويرها".

أشكر زملائي أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقتهم بتزكيتي رئيساً للاتحاد لدورة جديدة (2021- 2025)..



وبإذن الله نعمل سوياً لخدمة رياضتنا العربية وتطويرها 🙏🏼🙏🏼 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) June 17, 2021

وأعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، تقديم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 5 ملايين ريال سعودي سنويا دعما للاتحاد العربي.

وقال الفيصل: "تلقى الاتحاد العربي مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه".