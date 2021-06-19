عن قمة البرتغال وألمانيا في "يورو 2020"... سانتوس: رونالدو لا يمكنه الفوز وحده

استنكر مدرب منتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، أن يكون كريستيانو رونالدو وحده هو من يجلب الانتصار للفريق، مشددا على ضرورة العمل الجماعي لمنتخب بلاده من أجل تحقيق لقب "يورو 2020".

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحفي سبق المباراة: "يجب أن أحفز كل لاعب وليس فقط رونالدو! قيمة البرتغال تعتمد على الفريق بأكمله".

وأضاف: "إنه لأمر رائع أن يكون رونالدو إلى جانبنا، نحن فخورون للغاية بوجوده ولكن كريستيانو وحده لا يمكنه الفوز بالمباريات".

وتابع: "نريد أن يكون الجميع متحمسًا، من المهم ذلك ومن المهم أيضًا أن تتحلى بالتركيز اللازم والإرادة للفوز بالمباراة".

وأكمل: "يجب أن نرغب في الفوز ولكن علينا أن نعرف كيف نفوز لأن أحدهما بدون الآخر لا فائدة منه".

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة، منتخب ألمانيا اليوم السبت، في مباراة إن نجح البرتغاليون بالفوز فيها سيضمنون "التأهل المريح" إلى دور الـ16 رسميًا، خصوصا أن مباراتهم القادمة ستكون أمام بطل العالم 2018، ووصيف البرتغال في "يورو 2016"، المنتخب الفرنسي، في مباراة يريدها الديوك الزرق "ثأرية".

وكان رونالدو قد جذب الأنظار إليه في أول مباريات اليورو، بعدما أحرز هدفين من ثلاثية البرتغال في شباك المجر في ملعب "بوشكاش آرينا" بالعاصمة بودابست، وتربع على عرش هدافي أوروبا متجاوزا لاعب المنتخب الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني، بهدفين ليصبح رصيده 11 هدفا، مع إمكانية الزيادة.

ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن فرنسا، ولكل منهما 3 نقاط، فيما تحتل ألمانيا المركز الثالث دون نقاط مع المجر.