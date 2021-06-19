الملاكم الروسي نورمحمدوف يسعى إلى بدء مسيرته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

فجر الملاكم الروسي السابق حبيب نورمحمدوف، مفاجأة بشأن مستقبله، معلنا أنه يعتزم بدء مسيرته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحسب موقع "eurosport.ru"، جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقده نورمحمدوف في مدينة ألماتي بكازاخستان، قبل بطولة "Eagle Fighting".

وخلال المؤتمر وجه له أحد الصحفيين سؤال عن بداية مسيرته الكروية وما إذا كان المقاتل البالغ 32 عاما سيلعب في الدوري الكازاخستاني.

ووفقا للموقع، كان نادي "ليغيون دينامو"، وهو أندية جمهورية داغستان الروسية، ويلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة في روسيا، قد قدم في أوائل يونيو/حزيران الجاري عرضا لحبيب للعب في صفوفه، مقابل أي مبلغ يطلبه، لكنه لم يرد على العرض.

وفاجأ نورمحمدوف الصحفي بقوله إنه "لن يلعب في روسيا وإذا قرر اللعب فذلك سيكون في الدوري الإنجليزي".

وتابع موضحا "سأبلغ قريبا 33 عاما، ولا أعتقد أني سأفعل شيئا كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف "لدي بعض المشاريع، ربما بعض الأكاديميات سأفتتحها. أنا أتحرك في هذا الاتجاه وربما ستسمعون عن ذلك قريبا".

وكان نورمحمدوف قد نشر مقطع فيديو على حسابه بفيسبوك، تحدث فيه عن شغفه وحبه لكرة القدم، مشيرا إلى أنه في حال تلقيه عرضا مثيرا من أحد الأندية فقد يقبله.