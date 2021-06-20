مورينيو: هازارد لاعب عظيم يتدرب بشكل سيئ

وقال مورينيو في تصريحات نشرتها عدة وسائل إعلام: "هازارد لا يعمل كامل جهده في التدريبات، وفي حقيقة الأمر هو لاعب عظيم يتدرب بشكل سيئ".

وأضاف مفسرا: "يأتي للتدريب كل صباح ولا يتدرب كثيرا. تخيل فقط ماذا كان من الممكن أن يصبح لو التزم بالاحترافية".

واستدرك: لكن من حيث لياقته وسرعته وحالته، فإنه سيكون لاعباً أفضل بكثير إذا تدرب بشكل صحيح. ما تراه هو مجرد الموهبة التي أوصلت هازارد إلى ما هو عليه. كما قلت لكم، إنه هادئ للغاية، ويركز على أسرته وأطفاله، لكنه لا يعمل في التدريبات.

ورغم انتقادات مورينيو لهازارد على الصعيد الرياضي، فإنه أكد أنه "شخص رائع" خارج الملعب، وقال:

هازارد شخص رائع. هو رجل عائلة مثالي يحتفظ بخصوصية حياته ويهتم كثيرا بأسرته ووالديه.

ويشارك هازارد حاليا مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي يأمل خلالها أن يستعيد مستواه بعيدا عن شبح الإصابات.

منتخب بلجيكا يقدم مستوى عاليا في البطولة القارية حتى الآن، ويعتمد على نجمين هم روميلو لوكاكاو وكيفين دي بروين، وسط اختفاء هازارد.

وكان لوكاكاو، نجم "إنتر ميلان" حاسمًا في لقاء روسيا، وسجل ثنائية رائعة، بينما أظهر دي بروين تألقه في المباراة الثانية ضد الدنمارك وسجل هدف وصنع تمريرة حاسمة.

في المقابل، شارك هازارد كبديل في كلتا المباراتين، نظرًا للمشاكل البدنية التي يعاني منها.