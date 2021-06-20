المنتخب الدنماركي يحذر من الاستهانة بالمنتخب الروسي في "يورو 2020"

حذر المدير الفني للمنتخب الدنماركي، كاسبر يولماند، من التهاون أمام المنتخب الروسي في المباراة التي تجمعهما غدا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في "يورو 2020".

وقال يولماند، في مؤتمر صحفي: "من الغريب جدا أننا لا نملك نقاطا، لكننا نركز على المباراة التالية، إذا فزنا، يمكننا المضي قدما".

وأضاف: نحن نريد حقًا الفوز بهذه المباراة، في الواقع، بالنسبة لنا اليورو يبدأ الآن".

وأشار إلى أن المنتخب الروسي يلعب بشكل جيد، هناك لاعبون أقوياء في الفريق، مضيفا: "نحن نحترم هذا الفريق. ستكون مباراة صعبة، لذلك سنحتاج إلى دعم الجماهير".

وسجل المنتخب الروسي، بعد جولتين، 3 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية، بينما يحتل الدنماركيون المركز الأخير دون أن يسجلوا أي نقاط، ويتمركز البلجيكيون في الصدارة برصيد 6 نقاط والفنلنديون ثالثا بثلاث نقاط.

موعد المباراة غدا الاثنين، في كوبنهاغن، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت موسكو.