لاعب عربي يتجاوز المصري أحمد حسن ويصبح عميدا للاعبي كرة القدم حول العالم

بات اللاعب الكويتي بدر المطوع عميدا للاعبي كرة القدم حول العالم، بعد مشاركته أساسيا، أمس الجمعة، في مباراته الدولية رقم 185 أمام البحرين، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس العرب "FIFA قطر 2021" في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت " قناة بي إن سبورت " الرياضية، إن المطوّع تجاوز الدولي المصري السابق أحمد حسن الذي توقّف رصيده عند 184 مباراة، بعدما كان النجم الكويتي عادله في المباراة الأخيرة للأزرق أمام تايوان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم "FIFA قطر 2022" وكأس "آسيا 2023" في الصين.

وظل أحمد حسن محافظًا على لقب عميد لاعبي العالم لعدة سنوات، حيث ارتدى قميص منتخب مصر لما يقرب من 15 عامًا وفاز بكأس الأمم الأفريقية أربع مرات، ليعلن بعد ذلك اعتزال كرة القدم ويظل الرقم مسجلا باسمه حتى تمكن المطوع من كسر الرقم في عام 2021.

وبدأ بدر المطوع، الذي سيبلغ 37 عاماً في يناير/ كانون الثاني المقبل، المشاركة مع منتخب الكويت في سبتمير/ أيلول 2003 وخلال 18 عامًا لعب حتى الآن 184 مباراة (قبل مواجهة البحرين) وسجل خلال مسيرته مع المنتخب 56 هدفًا.