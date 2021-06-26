الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية في شباك الترجي... فيديو

اكتسح فريق النادي الأهلي المصري نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام في القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف الأهلي في مباراة اليوم علي معلول، بضربة جزاء، في الدقيقة 38 ومحمد شريف في الدقيقة 56، ثم حسين الشحات الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 60.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين الأهلي والترجي، انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وبعد المباراتين أصبحت النتيجة الإجمالية لمباراتي الأهلي والترجي (4 - 0) لصالح نادي الأهلي المصري.

وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية، حيث من المقرر أن يلتقي فريق فريق كايزر تشيفز، الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، التي من المقرر أن تقام في 17 من يوليو/ تموز المقبل، في المغرب.