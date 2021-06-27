كرواتيا تخسر إيفان بيريسيتش قبل مباراة إسبانيا في الدور الثاني من "يورو 2020"

أفادت الخدمة الصحفية للمنتخب الكرواتي بأن اللاعب إيفان بيريسيتش أصيب بفيروس "كورونا" قبل مباراتهم المرتقبة مع المنتخب الإسباني يوم غد الاثنين، ضمن إطار الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وبحسب الخدمة الصحفية فقد تم عزل اللاعب لمدة 10 أيام من قبل الكادر الطبي ولن يشارك في المباريات والتدريب واجتماعات الفريق.

يشار إلى أن نتائج اختبار باقي أعضاء المنتخب الكرواتي جاءت سلبية. ويتوجه الفريق اليوم الأحد إلى كوبنهاغن لمواجهة الإسبان.

وفي وقت سابق من البطولة، تم تسجيل حالات إصابة في منتخبات السويد وسلوفاكيا واسكتلندا والبرتغال.

وشارك بيريسيتش في مباريات كرواتيا الثلاث في دور المجموعات ببطولة أوروبا وسجل هدفا خلال الفوز 3-1 على اسكتلندا يوم الثلاثاء.

وتنتهي البطولة الأوروبية يوم 11 يوليو/تموز المقبل وتستضيف مباريات البطولة كل من سان بطرسبورغ وأمستردام وباكو وبودابست وبوخارست وغلاسكو وكوبنهاغن ولندن وميونيخ وروما وإشبيلية.

للتذكير، كان من المفترض في الأصل أن تقام البطولة في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 12 يوليو/تموز 2020، ولكن بسبب جائحة فيروس "كورونا"، تم تأجيلها لمدة عام.

أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة هما المنتخبان الدنماركي والإيطالي، حيث تغلب الأول على ويلز بنتيجة 4-0 فيما حقق "الآتزوري" فوزا مثيرا على النمسا بنتيجة 2-1 بعد التمديد لأشواط إضافية.