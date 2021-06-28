عرض تذاكر وميداليات الأسطورة دي ستيفانو في مزاد علني

يستعد معرض دار جوليان في العاصمة البريطانية لندن لطرح تذكارات وميداليات وكؤوس ومتعلقات شخصية أخرى تخص نجم كرة القدم الراحل ألفريدو دي ستيفانو لاعب ومدرب ريال مدريد السابق للبيع بفي مزاد علني في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المجموعة تضم أكثر من 600 قطعة من بينها ميداليات وكؤوس توج بها دي ستيفانو في كأس أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني إلى جانب جوائز فردية مثل الكرة الذهبية وعدة قمصان وشهادات تقدير وعملات معدنية ومتعلقات شخصية أخرى.

وقال مارتن نولان الرئيس التنفيذي لدار جوليان للمزادات لتلفزيون: "قررت الأسرة أنه الوقت المناسب لمشاركة هذه المجموعة مع العالم، لأنه أيقونة عالمية ونجم كبير بالنظر إلى مسيرته في كرة القدم".

وأشارت الوكالة إلى أن العائدات من وراء بيع هذه المجموعة ستصل إلى أكثر من مليون دولار.

إنجازات دي ستيفانو

وُلد دي ستيفانو في عاصمة الأرجنتين بوينس أيرس، وكان ضمن تشكيلة ريال مدريد، التي هيمنت على الكرة الإسبانية والأوروبية في خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي.

وبدأ دي ستيفانو مسيرته في صفوف ريفر بليت في الأرجنتين، ولعب أيضا في كولومبيا قبل الانضمام إلى ريال مدريد في 1953، حيث فاز معه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات وبكأس أوروبا 5 مرات.

وعلى المستوى الدولي لعب لمنتخبات إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.

كما توج دي ستيفانو أيضا مرتين بلقب أفضل لاعب في أوروبا في عامي 1957 و1959.

وتولى الراحل تدريب ريال مدريد في ثمانينيات القرن الماضي، وعاد لقيادة الجهاز الفني مرة ثانية في بداية التسعينيات. وتوفي في مدريد عن 88 عاما في 2014.