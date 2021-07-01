زيدان يذكر جمهوره بمهاراته الخارقة... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر زين الدين زيدان، نجم المنتخب الفرنسي السابق، وهو يلعب الكرة الخماسية.

وأظهر المقطع الذي انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، مهارات زيدان العالية واللياقة البدنية التي ما زال يتمتع بها.

كما أظهر زيدان مهاراته بالتحكم الكبير في الكرة، ولمساته المميزة التي لم يفقدها رغم اعتزاله اللعب منذ 15 عاما.

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وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على الفيديو بعد إعادة نشره، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة "زيدان لا يفقد سحره، مع بلوغه 49 عامًا ما زال يتمتع بالإتقان، والسيطرة، والخداع والتمرير".

كما أعاد زيدان مشاركة الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".