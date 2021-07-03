روسيا تحدد موعد وإجراءات مغادرة مشجعي "يورو 2020" من أراضيها

أبلغت وزارة الشؤون الداخلية الروسية عن موعد وإجراءات مغادرة المواطنين الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي الاتحاد الروسي لحضور بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" عبر (بطاقة المشجع).

وقالت الوزارة في بيان لها: "يجب على المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين وصلوا متفرجين على البطولة مغادرة الأراضي الروسية في موعد لا يتجاوز 12 يوليو 2021 ضمناً".

وأضافت: "وسنتتبع إقامتهم الإضافية في روسيا، بحالة عدم وجود أسباب أخرى ينص عليها التشريع الحالي".

يذكر أن روسيا سمحت لكل من يملك بطاقة المشجع من الدخول إلى أراضيها بدون فيزا، تسهيلا لحضور مباريات كأس الأمم الأوروبية بعد أن استضافت مدينة سان بطرسبورغ بعض مبارياتها.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الأجانب الذين دخلوا الاتحاد الروسي بـ"بطاقة مشجع" (FAN ID) لمشاهدة البطولة الأوروبية لكرة القدم 2020 لا يخضعون لأحكام المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2021، والقاضي بتمديد تأشيرات وإقامات الأجانب وعديمي الجنسية في روسيا بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.