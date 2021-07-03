أهداف مباراة السعودية ومصر 3-2 في كأس العرب للشباب... فيديو

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عاما، اليوم السبت، على نظيره المصري بثلاثية في مباراة صعبة جمعت بينهما في منافسات نصف نهائي بطولة "كأس العرب".

وبذلك، تأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس العرب تحت 20 عاما في انتظار ملاقاة الفائز في لقاء الجزائر أمام تونس.

وتقدم المنتخب السعودي بهدفين في الدقيقتين 26 و28 من عمر المباراة، قبل أن يحرز المصري أحمد الشريف هدف بلاده الأول في آخر دقيقة من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة أحرز لاعب منتخب مصر أحمد عبد الحميد هدف التعادل لبلاده، قبل أن يسجل صهيب الزيد هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وكان منتخبا السعودية وتونس قد تأهلا إلى المربع الذهبي، إلى جانب منتخبي مصر والجزائر، بعد فوزهما على منتخبي السنغال وجزر القمر على التوالي.

وبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، مقامة في القاهرة وتستمر حتى السادس من شهر يوليو/تموز الجاري، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.