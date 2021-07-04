5 حقائق تاريخية من لقاء إنجلترا وأوكرانيا

تأهل المنتخب الإنجليزي الى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا " يورو 2020" بعد تغلبه على المنتخب الأوكراني برباعية نظيفة مساء أمس السبت.

وضرب الإنجليز موعدا في نصف النهائي يوم 7 من الشهر الجاري، مع الدنمارك التي عبرت التشيك بهدف لاثنين في وقت سابق السبت 3 يوليو.

وشهد لقاء أوكرانيا وإنجلترا تسجيل 5 حقائق تاريخية، وهي:

1- رقم قياسي في الشباك النظيفة

أصبحت إنجلترا أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يحافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات وصولا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

England are the first team in Euro history to start their campaign with five clean sheets in a row! 🧱



England 1-0 Croatia

England 0-0 Scotland

England 1-0 Czech Republic

England 2-0 Germany

England 4-0 Ukraine pic.twitter.com/z9D8IHOqjx — ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2021

2- رأسيات بالتخصص

أصبحت إنجلترا أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل 3 أهداف بالرأس في مباراة واحدة.

3 - England are the first side in European Championship history to score three headed goals in a single match, and have done so in a single game themselves in any competition for the first time since November 2016 v Scotland. Noggin'. #EURO2020 — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021

3- كين يعادل شيرر ويقترب من لينيكر

ارتفعت حصيلة هاري كين، التهديفية الى 9 أهداف رفقة المنتخب في المسابقات الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) بعد تسجيله لهدفين بمرمى أوكرانيا ليعادل رقم آلان شيرر، وليقترب من غاري لينيكر صاحب الـ10 أهداف.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Goals for England at major tournaments:



⚽️1⃣0⃣ Gary Lineker

⚽️0⃣9⃣ Alan Shearer

⚽️0⃣9⃣ Harry Kane

⚽️0⃣7⃣ Wayne Rooney#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/a9GnQWcWZF — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

4- رباعية نادرة

بتغلبهم برباعية نظيفة أصبحت المرة الثانية التي يتمكن فيها المنتخب الإنجليزي من تسجيل 4 أهداف أو أكثر في مباراة إقصائية بمسابقة كبرى، أولها كان في عام 1966 عندما نظّم الإنجليز المونديال وحصدوا الكأس في النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 4-2.

4 - England have scored four goals in a knockout stage match of a major tournament (World Cup/EUROs) for only a second time; the other instance was the 1966 World Cup Final against Germany (4-2). Coming. #EURO2020 pic.twitter.com/RnMYo9y5im — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021

5- تشيلسي حاضر في نهائي البطولة

ضمن لاعب واحد على الأقل من فريق تشيلسي الإنجليزي التتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا للعام الحالي 2021، بالنظر إلى أن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي لديها لاعبون في صفوف تشيلسي بطل دوري الأبطال 2021.

وهم سيزار أزبيلكويتا من إسبانيا، جورجينيو فريلو وإيمرسون بالميري من إيطاليا، ماسون مونت وريس جيمس وبن تشيلويل من إنجلترا، وأخيرا أندرياس كريستنسن من الدنمارك.