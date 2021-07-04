شرطة إيطاليا تمنع 52 شخصا من حضور مباراة بسبب قيود كورونا

قالت الشرطة الإيطالية في بيان لها، اليوم الأحد، إنها منعت 52 شخصا من حضور المباراة بين منتخبي إنجلترا وأوكرانيا، في دور الثمانية لبطولة "أوروبا 2020" لكرة القدم في العاصمة روما أمس السبت، لعدم التزامهم بالقواعد والقيود المطبقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وبهدف الحد من تفشي سلالة "دلتا" الجديدة للفيروس، فرضت روما في الشهر الماضي حجرا صحيا لمدة خمسة أيام على القادمين إلى إيطاليا الذين سبق لهم زيارة بريطانيا خلال الأسبوعين السابقين.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان، إنه من خلال فحص أسماء المسافرين جوا من انجلترا وأوكرانيا وحاملي تذاكر المباراة حددت السلطات الإيطالية 52 مشجعا خالفوا القيود والقواعد وتم إلغاء تذاكرهم أيضا بناء على ذلك، بحسب ما نقلت "رويترز".

وانتهت المباراة بفوز انجلترا بأربعة أهداف نظيفة على أوكرانيا وتأهلها للدور قبل النهائي في البطولة الأوروبية للمرة الأولى خلال 25 عاما.