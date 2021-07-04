محرز ينهي عطلته ويبدأ استعدادات الموسم الجديد... صورة

أنهى اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، إجازته الصيفية ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد برفقة مانشستر سيتي، حتى قبل بدء استعدادات النادي الإنجليزي.

وقضى النجم الجزائري عطلة لحوالي أسبوعين في اليونان، قبل أن يعود إلى باريس من أجل تحسين جاهزيته البدنية ولياقته الجسدية.

وقرر نجم ليستر سيتي السابق العمل مع المدرب فابيان ريشارد، الذي يعمل معه منذ سطوع نجوميته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المعد البدني فابيان ريشارد صورة على حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "عمل كبير لأحد أحسن اللاعبين في العالم"، مضيفا: "بكل بساطة... هو قوي جّدا، شكرا على وفائك كل هذه السنوات".

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وتابع المدرب الفرنسي المشهور وسط نجوم الكرة والرياضة العالمية الإشادة بنجم المان سيتي، وكتب: "اللاعبون الكبار لا يصلون إلى القمة بمحض الصدفة".