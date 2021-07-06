مدرب المنتخب السعودي الأولمبي يعلن تشكيلته لأولمبياد طوكيو

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.

وبحسب موقع عين الوطن كشفت قائمة المنتخب الأولمبي السعودي عن كل من أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد وحمد اليامي وخليفة الدوسري وعبد الإله العمري وعبد الباسط هندي وعبد الله حسون وياسر الشهراني في خط الدفاع.

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المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، سعد الشهري يعلن القائمة النهائية التي تستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو pic.twitter.com/itNQw2SiOQ — صحيفة عين الوطن الإلكترونية (@ieenalwatan) July 6, 2021

أما الوسط، فقد اختار الشهراني كلا من سلمان الفرج وناصر العمران وعلي الحسن ومختار علي وعبد الرحمن غريب وسامي النجعي وأيمن الخليف وتركي العمار.

وبخصوص المهاجمين فقد وقع الاختيار على كل من خالد الغنام وأيمن يحيى وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

وقد أوقعت القرعة المنتخب السعودي في مواجهات شرسة، حيث يقابل كوت ديفوار في أول مباراة له بالبطولة يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، ثم يواجه ألمانيا يوم 25 من الشهر نفسه، ثم يلتقي البرازيل يوم 28 من يوليو أيضا.

وتعد مشاركة المنتخب الأوليمبي السعودي في طوكيو هي الأولى منذ العام 1996، حينما شارك في دورة الألعاب بأتلانتا، ولم يشارك بعدها.