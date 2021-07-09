وزير النقل البريطاني يحذر مشجعي إيطاليا من حضور نهائي "يورو"

حذر جرانت شابس، وزير النقل البريطاني، مشجعي منتخب إيطاليا من السفر إلى إنجلترا لحضور نهائي بطولة "يورو 2020" بين إيطاليا وإنجلترا.

وبحسب تصريحات نقلتها "رويترز" قال شابس: يجب ألا يسافر المشجعون الإيطاليون إلى المملكة المتحدة لحضور نهائي بطولة أوروبا، معللا بأن هناك حجر صحي لمدة 10 أيام على القادمين.

وردا على سؤال، اليوم الجمعة، عما سيقوله للجماهير الإيطالية التي تحاول الوصول إلى المباراة، قال شابس: "لا.. تلك هي الإجابة على هذا السؤال البسيط".

وشدد الوزير البريطاني قائلا: "إذا اكتشفنا أن أشخاصًا يأتون من أجل كرة القدم فقط، فلن يُسمح لهم بالدخول"، لافتا إلى أنه تم إلغاء الكثير من رحلات الطيران العارض والرحلات المباشرة على هذا الأساس.

يشار إلى أن لقاء منتظرا بين إنجلترا وإيطاليا سيقام الأحد المقبل، في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بلندن، ومن المتوقع أن يصل عدد الجماهير إلى 60 ألفا، لكن قلة منهم ستكون إيطاليين حيث تتطلب قواعد السفر البريطانية خضوع القادمين من هناك للحجر الصحي لمدة 10 أيام.