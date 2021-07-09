إعلان نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما

أجريت، اليوم الجمعة، في العاصمة الأوزبكية طشقند، قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة.

وقالت وكالة أنباء "عمون" إن التصفيات تشهد مشاركة 42 منتخبا موزعين على 11 مجموعة، حيث يتأهل أبطال المجموعات إلى النهائيات، المقرر إقامتها في أوزبكستان، بجانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتقام التصفيات في الفترة 23 – 31 أكتوبر/ تشرين أول القادم.

وصرح مدرب المنتخب الأردني أحمد هايل، بأن القرعة جاءت متوازنة، في ظل وجود ثلاثة منتخبات في المجموعة ما يعزز فرص التأهل، مؤكدا احترامه لجميع الفرق وطموحه لتقديم مستوى يعكس سمعة الكرة الأردنية.

وجاءت نتائج القرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا.

المجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال.

المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف.

المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان.

المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان.

المجموعة السادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين، تركمانستان.

المجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا (الدولة المضيفة)، بروناي.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة (الدولة المضيفة)، تيمور الشرقية، الفلبين.

المجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ، الصين تايبيه (الدولة المضيفة).

المجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا (الدولة المضيفة).

المجموعة الحادية عشر: كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.