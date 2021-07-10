آشلي بارتي.. أول أسترالية تنال لقب بطلة ويمبلدون للتنس 

حصدت لاعبة التنس الأسترالية آشلي بارتي، اليوم السبت، لقب الفردي ببطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا في نهائي بطولة ويمبلدون.

ووفقا لوكالة "رويترز" استمر اللقاء لمدة ساعة و55 دقيقة وانتهى بنتيجة 6:3، 6:7، 6:3 لصالح الأسترالية البالغة من العمر 25 عامًا.

ويعتبر هذا اللقب الثاني للاعبة التنس الشهيرة في بطولة غراند سلام، ففي عام 2019 نالت بارتي لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

ونجحت اللاعبة الأسترالية في تحقق 8 ألقاب على مدار مسيرتها الرياضية، وسبق أن تصدرت تصنيف لاعبات التنس حول العالم.