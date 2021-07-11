ميسي يحتفل بالتتويج ببطولة "كوبا أمريكا" بالرقص مع الكأس...فيديو

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، برفقة منتخب بلاده بالتتويج بلقب بطولة "كوبا أمريكا" بعد تغلبه في النهائي على منتخب البرازيل بهدف نظيف.

وسادت حالة من الفرح في غرفة تغيير ملابس المنتخب الأرجنتيني، واحتفل ميسي بكأس البطولة بالرقص معه.

Things you love to see 💙



Leo Messi celebrating this like there's no tomorrow 🏆



🎥: TW/fcbden_ pic.twitter.com/moOqkXuUHO — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 11, 2021

وأنهى الانتصار الذي تحقق على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، انتظار الأرجنتين الذي دام 28 عامًا للحصول على لقب كبير، كما أنهى سجل البرازيل الذي لم يهزم على أرضه والذي امتد لأكثر من 6 سنوات.

وسجّل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون بعد أن فشل الظهير الأيسر رينان لودي في إبعاد تمريرة طويلة.