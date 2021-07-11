كونتي يحدد نقاط ضعف المنتخب الإنجليزي قبل نهائي "يورو 2020"

وصف المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، حظوظ منتخب بلاده في الفوز بنهائي "يورو 2020" بالأكبر من حظوظ منتخب إنجلترا.

وكتب كونتي، في زاويته الأسبوعية في المجلة اليومية الإيطالية "لاغازيتا ديللو سبورت"، أفكاره الفنّية لنهائي اليورو، وهو يعتقد بأن إنجلترا قد تُعاني في نقطتين رئيسيتين إذا ما اغتنم لاعبو المنتخب الإيطالي الفرصة جيدا.

ونشر قائلا: "تمتلك إنجلترا لاعبين بدنيّين في وسط الملعب، وهما ريس وفيليبس، وهما قادران على إحداث التوازن نعم، لكنهما يميلان إلى التمرير السهل، لا يمتلكان القدرة على التمرير العمودي".

Antonio Conte: "L'Italia sa fare tutto e la finale è meritata. Contro l'Inghilterra senza avere paura". #Euro2020 https://t.co/khhFIlmnlY — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 8, 2021

مضيفا: "إحدى نقاط الضعف الواضحة أنه إذا تم الضغط على دفاعهم من الخلف عند بناء الهجمة، فإنهم ليسوا بارعين في الهروب من الضغط كما هو حال المنتخب الإسباني، لكن إذا ضغطت بشدّة عليهم وتمكنوا من الهرب، فيجب الاحتراس لأن لديهم سرعات شديدة في المرتدات".

ويكمل، قائلا: "هذا هو الوقت الذي ينبغي للاعبي المنتخب الإيطالي إثبات إمكاناتهم في قراءة الأوقات المختلفة للمباراة، واغتنام نقاط الضعف لدى الخصم".

🇮🇹 Wait for Andrea Pirlo 🥶🥶🥶



Italy prevailed 4-2 on penalties against England at EURO 2012 👊#EURO2020 pic.twitter.com/7pjD2g125k — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 10, 2021

وعن طريقة المنتخب الإنجليزي في الهجوم، يوضّح كونتي: "على عكس إسبانيا التي تميل إلى تدوير الكرة والتمرير للوراء لجذب الخصم، فإن إنجلترا تحاول دائمًا ضربك عبر المواقف الفردية، السرعة والركض والدخول من طرف الملعب إلى العمق، لا يمتلكون رحيم ستيرلينغ فحسب، هناك فودين وساكا وسانشو وغريليش".

يذكر بأن كونتي، تولى تدريب إيطاليا من 2014 إلى 2016، وحصد الموسم الماضي 2020-2021 لقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.