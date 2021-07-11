أول تعليق من ميسي بعد الفوز على البرازيل

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الأحد إن السعادة التي يشعر بها بعد فوز منتخب بلاده على البرازيل لا توصف.

وبحسب تصريحات له للتلفزيون المحلي لبلاده، نقلتها "رويترز"، قال ميسي: "هذا جنون، السعادة التي أشعر بها لا يمكن وصفها، كنت أعلم أنه في مرحلة ما سوف يمنحني القدر ذلك، كنت بحاجة إلى الحصول على شيء مع المنتخب الوطني، أعتقد أنه لم تكن هناك لحظة أفضل من هذه".

وأكد ميسي أن هذه المباراة ستبقى في التاريخ، لافتا إلى أن السبب ليس لأن الأرجنتين صارت بطلة أمريكا، بل "بسبب الفوز على البرازيل في البرازيل".

وأكد المهاجم الأرجنتيني أن شعوره فيه امتنان لهذه اللحظة، لافتا إلى أنه يشعر بأن "الله كان ينقذني بهذه اللحظة".

ونوه ميسي بمدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني، قائلا إن له "الفضل الكبير"، مهديا اللقب لزملائه السابقين الذين خسروا النهائيات ولم يتمكنوا من رفع الكأس، "هذا أيضًا من أجلهم، الذين فعلوا الكثير لهذا الفريق".

وكان ميسي قد حصل على لقبه الأول مع المنتخب الأرجنتيني، أمس السبت، بفوزه على البرازيل 1-0، بعد خسارة أربع نهائيات بين نهائيات 2007 و2015 و2016 وكأس العالم 2014.