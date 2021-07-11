جماهير تحاول اقتحام ملعب ويمبلي قبل نهائي "يورو 2020"... فيديو

حاول مشجعون اقتحام استاد "ويمبلي" وتجاوز الحواجز الأمنية، ما تسبب في حالة من الفوضى قبل انطلاق نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بين إنجلترا وإيطاليا.

وأظهرت مشاهد فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل محاولة اقتحام أعداد كبيرة من المشجعين، الذين لا يحملون تذاكر المباراة، الحواجز الأمنية والدخول إلى المدرجات، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

Fans attempt to storm into Wembley Stadium ahead of #Euro2020 Final... 😳😳 [Video by @PreeceObserver] pic.twitter.com/VCeM6aRSdG — Aston Villa News (@AVFC_News) July 11, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو محاولات قوات أمن الاستاد السيطرة على الوضع وسط تدفق أعداد غفيرة من المشجعين.

شغب جماهيري واشتباكات مع الشرطة خارج ملعب ويمبلي pic.twitter.com/dhc8Sw461G — KoooraWorld (@KoooraWorld) July 11, 2021

من جانبه، قال متحدث باسم استاد "ويمبلي" إنهم يتعاملون بدعم من الشرطة مع حادث وقع في المحيط الخارجي للملعب، لافتا إلى أنه جرى تفعيل إجراءات السلامة للحيلولة دون حدوث خروقات أمنية.