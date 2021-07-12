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    حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما

    تويتر تكشف عن إجراءات نفذتها بعد حملة الإساءات العنصرية ضد لاعبي منتخب إنجلترا

    © AP Photo / John Sibley
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    كشفت شركة "تويتر" عن سلسلة من الإجراءات التي نفذتها عقب حملة من الإساءات العنصرية ضد لاعبي منتخب إنجلترا بعد إهدارهم ركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي أمم أوروبا "يورو 2020".

    وقال المتحدث باسم شركة "تويتر"، إن الشبكة لم تقف صامتة أمام حملة إساءة المعاملة ضد لاعبي منتخب إنجلترا.

    وأوضح أن منصة التدوين المصغر "تويتر" حذفت أكثر من ألف تغريدة تحمل طابعا عنصريا ضد لاعبي منتخب إنجلترا.

    كرة القدم - يورو 2020 - نصف النهائي - إنجلترا - الدنمارك - ملعب ويمبلي ، لندن ، بريطانيا - 7 يوليو 2021 ، يحتفل هاري كين الإنجليزي بتسجيل هدفه الثاني مع زملائه في فريق كرة القدم
    © REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
    إساءات عنصرية بحق لاعبي المنتخب الإنجليزي عقب إهدارهم ركلات الترجيح

    وأشار إلى أن "تويتر" قامت أيضا بتعليق وحذف عدد من الحسابات نهائيا في المنصة بسبب تورطها في تلك الأنشطة العنصرية.

    وكشفت تقارير صحفية عالمية تعرض لاعبي منتخب إنجلترا إلى إساءات عنصرية واسعة النطاق، عقب إهدارهم ركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا "يورو 2020" أمام إيطاليا وخسارتهم اللقب على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

    وانهالت حملة من الإساءات العنصرية على ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا، إثر فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية أمس الأحد.

    وكان منتخبا إنجلترا وإيطاليا قد تعادلا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم "الطليان" النتيجة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

    وحرمت بتلك الطريقة إنجلترا من الفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها، ومن التتويج بأي لقب منذ عام 1966، حينما تغلبت على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 على ملعب ويمبلي في نهائي كأس العالم.

    وأشرك مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، راشفورد وسانشو في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمدا أيضا على البديل الآخر ساكا، ولكن الثلاثة أهدروا ركلات الترجيح.

    وواجه اللاعبون الثلاثة ذوي البشرة السمراء عقب إخفاقهم في تسجيل ركلات الترجيح، هجمات من الإساءة العنصرية الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على "تويتر": "نشعر بالاشمئزاز لأن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل شيء للقميص هذا الصيف، تعرضوا لإساءات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة"، مشدداً "نحن نقف بجانب لاعبينا".

    وتابع في بيان منفصل: "الاتحاد الإنجليزي يدين بشدة جميع أشكال التمييز، وما صدر من عنصرية على الإنترنت تستهدف بعض لاعبي إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي".

    واستمر بقوله: "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا بأن أي شخص يقف خلف مثل هذا السلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب به في متابعة الفريق".

    وقالت شرطة لندن إنها تحقق في منشورات "مسيئة وعنصرية"، موضحة في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بعدد من التعليقات العدائية والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة ضد لاعبي كرة القدم بعد نهائي كأس أوروبا "يورو 2020".

    وتابعت: "هذه الإساءة غير مقبولة إطلاقا ولن يتم التسامح معها وسيتم التحقيق فيها".

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