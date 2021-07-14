فلورنتينو بيريز: كريستيانو رونالدو ومورينيو أحمقان

وقال فلورنتينو في تسريبات نشرتها صحيفة "إل كونفيدينتيال" المحلية: "كريستيانو مجنون، أحمق، رجل مريض، تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

وأضاف: "مورينيو..إنه شاذ وغير طبيعي، إنه أحمق".

يذكر وأن فلورنتينو بيريز يشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل والمؤذية بحق نجوم كرة القدم الذين لعبوا في ريال مدريد وكانوا جزءا من تاريخ النادي الحافل بالألقاب.

كريستيانو رونالدو لعب في ريال مدريد منذ عام 2009 وحتى 2018، وفي رصيده 451 هدفاً في 438 مباراة رسمية مع ريال مدريد (بأكثر من هدفٍ واحد في المباراة الواحدة). إلى جانب ذلك سجل الأهداف في جميع المسابقات: 312 هدفاً في الليغا، 105 في دوري أبطال أوروبا، 22 في كأس الملك، 6 في كأس العالم للأندية، 4 في كأس السوبر الإسباني وهدفين في كأس السوبر الأوروبي، متفوقاً في هذا التصنيف على جميع اللاعبين في تاريخ النادي.

أما مورينيو، فقد انتقل عام 2010 إلى ريال مدريد، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني في 2011–12 برصيد قياسي من النقاط، ليصبح خامس مدرب يفوز بلقب الدوري في أربع دول مختلفة، كما فاز بكأس ملك إسبانيا بعد غياب 18 سنة، و كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى وصوله للدور نصف النهائي لثلاث مرات ممتالية بعد أن سيطرت على ريال مدريد قبل مورينيو عقدة الدور الثاني حيث خرج منها لست سنوات.