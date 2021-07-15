الهولندي آريين روبن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

أعلن اللاعب الدولي الهولندي آريين روبن، لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، عن عمر يناهز الـ37 عاما.

وقال روبن ،لاعب خرونيغن الهولندي، في تدونة على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار".

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و استهل روبن مسيرته الكروية في صفوف خرونيغن، قبل أن ينضم لأيندهوفن، ثم تشيلسي وبعده تجربة قصيرة في ريال مدريد، قبل أن يبدأ مرحلة التألق بقميص بايرن ميونخ الذي لعب له 10 سنوات قبل أن يختتم مسيرته في خرونيغن.

وتوج روبن خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أهمها لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ، كما حصد الدوري الإنجليزي مرتين، والدوري الألماني 8 مرات، والدوري الإسباني مرة، والدوري الهولندي مرة، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وغيرها من الألقاب.