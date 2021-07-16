مانشستر يونايتد يوقع عقد رعاية فلكيا... صور

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الخميس، عن قميص الفريق الجديد للموسم القادم، وشهد الإعلان ظهور راع جديد للفريق.

ولوحظ وضع اسم شركة "Team Veiwer" الألمانية مكان شركة "Chevrolet" الأمريكية.

Welcome to a new era of possibility.

Welcome to a world that works better.



Welcome, @TeamViewer 🤝#MUFC #BringingYouCloser pic.twitter.com/83y372oF62 — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2021

وبحسب ما نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن النادي الإنجليزي تمكن من التوقيع مع الشركة ليحصل على عقد رعاية فلكي في ظل معاناة الكثير من أندية العالم من تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعزز من إمكانيات الفريق في سوق الانتقالات.

Manchester United 21-22 Jersey on sale online at Adidas Australia: pic.twitter.com/EDXsltqkya — ManUtd Photos (@ManUtdPhotos) July 15, 2021

وأضافت الشركة بأن العقد يمتد لـ5 سنوات مع الشركة الألمانية بقيمة تصل إلى 275 مليون يورو، أي أن النادي سيحصل على 55 مليون يورو سنويا، مصنفة في الوقت ذاته العقد بأنه الأكبر من حيث القيمة المالية في جميع الرياضات منذ بداية الجائحة.

يذكر بأن شركة "Team Veiwer" تعمل في مجال البرمجيات، وستكون موجودة على قميص الفريق الذي أعلنت عنه شركة "أديداس" والذي جاء بطابع كلاسيكي.