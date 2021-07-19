السباح التونسي أسامة الملولي يعلن انسحابه من أولمبياد طوكيو

أعلن السباح الأولمبي التونسي، أسامة الملولي، عن انسحابه من المشاركات الدولية والمشاركة في أولمبياد طوكيو، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

ونشر الملولي صورة في "إنستغرام" مرفقا بها منشورا جاء فيه "بعد شهر من المحنة، أفقد كل أمل في المصالحة أو كسب قضيتي. لذلك قررت الانسحاب من المنافسات الدولية ومقاطعة ألعاب طوكيو".

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وكان الملولي قد تأهل للأولمبياد هذه السنة في مسابقة السباحة في المياه الحرة ضمن الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 يوليو الى 8 أغسطس القادمين.

وتوج البطل التونسي سابقا بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية الأولى في دورة بيكين 2008 في سباق 1500م سباحة حرة والثانية في دورة لندن 2012 في سباق 10 كلم في المياة الحرة.