ميلوكي باكس بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى منذ 50 سنة... فيديو

وبهذا الانتصار، انتزع باكس الفوز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وأصبح خامس فريق فقط يفوز بالنهائي بعد خسارة أول مباراتين.
"Wisconsin, we've got a room at the top of the world tonight!"— NBA (@NBA) July 21, 2021
🔊 The @Bucks radio call as the franchise captures its first championship in 50 years! pic.twitter.com/Y5yE67bTqj
وقدم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو أداء مذهلا وتصدر لاعبي ميلوكي في المباراة مسجلا 50 نقطة، ليمنح فريقه اللقب الذي سيمحو بالتأكيد إخفاق باكس في الأدوار الإقصائية خلال السنوات الماضية.
FIRST NBA CHAMPIONSHIP IN 50 YEARS!! pic.twitter.com/U1nYNYMrbv— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021
وتجاوز فينكس بداية ضعيفة للمباراة وتقدم بفارق وصل إلى سبع نقاط في بداية الربع الثالث لكنه لم ينجح في إيقاف أنتيتوكومبو في الدقائق الأخيرة.
وسجل كريس بول صانع لعب صنز 26 نقطة ليتصدر قائمة المسجلين في فريقه.
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