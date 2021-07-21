ميلوكي باكس بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى منذ 50 سنة... فيديو

فاز ميلووكي باكس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لأول مرة في 50 عاما، بعد فوزه 105-98 على ضيفه فينكس صنز، يوم أمس الثلاثاء.

وبهذا الانتصار، انتزع باكس الفوز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وأصبح خامس فريق فقط يفوز بالنهائي بعد خسارة أول مباراتين.

"Wisconsin, we've got a room at the top of the world tonight!"



🔊 The @Bucks radio call as the franchise captures its first championship in 50 years! pic.twitter.com/Y5yE67bTqj — NBA (@NBA) July 21, 2021

​وقدم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو أداء مذهلا وتصدر لاعبي ميلوكي في المباراة مسجلا 50 نقطة، ليمنح فريقه اللقب الذي سيمحو بالتأكيد إخفاق باكس في الأدوار الإقصائية خلال السنوات الماضية.

FIRST NBA CHAMPIONSHIP IN 50 YEARS!! pic.twitter.com/U1nYNYMrbv — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

​وتجاوز فينكس بداية ضعيفة للمباراة وتقدم بفارق وصل إلى سبع نقاط في بداية الربع الثالث لكنه لم ينجح في إيقاف أنتيتوكومبو في الدقائق الأخيرة.

وسجل كريس بول صانع لعب صنز 26 نقطة ليتصدر قائمة المسجلين في فريقه.