برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032... صورة وفيديو

اعتمد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، فوز مدينة برزبين الأسترالية باستضافة أولمبياد 2032 الصيفي.

وستصبح برزبين، التي احتشد سكانها أمام شاشات عملاقة لمشاهدة الإعلان، ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب، بعد ملبورن في 1956 وسيدني عام 2000.

The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

ويعني الاختيار أن أستراليا أصبحت ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تستضيف الألعاب الأولمبية في ثلاث مدن مختلفة.

وأبدت العديد من المدن والدول رغبتها في استضافة أولمبياد 2032، ومن بينها إندونيسيا وبودابست والصين والدوحة ومنطقة وادي الرور في ألمانيا... لكن برزبين تفوقت على المنافسين المحتملين في فبراير/شباط، بفضل نظام جديد اتبعته اللجنة الأولمبية الدولية، ويهدف إلى تجنب وضع المدن المرشحة في مواجهة بعضها بعضا.

وتلقى عرض برزبين إشادات متكررة من اللجنة الأولمبية الدولية على النسبة العالية من المنشآت القائمة بالفعل، ودعم كل مستويات الحكومة والقطاع الخاص، والخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس الجيد.

وتستضيف طوكيو هذا الأسبوع أولمبياد 2020 المؤجل، فيما تنظم باريس أولمبياد 2024، واختيرت لوس أنجلوس لاستضافة نسخة 2028.