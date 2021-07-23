بطل أفريقيا الجزائري ينسحب من "أولمبياد طوكيو" لاحتمالية مواجهة لاعب إسرائيلي

أعلن مصارع الجودو الجزائري وبطل أفريقيا، فتحي نورين (30 عاما)، يوم أمس الخميس، عن انسحابه من الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بسبب احتمالية مواجهته للاعب إسرائيلي.

وقرّر نورين الانسحاب من هذا الحدث الدولي في خطوة منه لنصرة القضية الفلسطينية (على حد قوله)، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها اللاعب الجزائري بهذا الموقف، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال مدرب المنتخب الوطني الجزائري للجودو، عمار بن يخلف: "إن الحظ لم يسعفنا في القرعة، أين أوقعت المصارع فتحي نورين في مواجهة المصارع الصهيوني في الدور الثاني، وهذا ما دفعنا لاتخاذ قرار الانسحاب".

وتابع: "الحمد لله، للجزائر وللجزائريين ثوابث تجاه القضية الفلسطينية ونحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإن شاء الله يعوض الله لنا ما خير".

المصارع الجزائري (فتحي نورين) يعلن انسحابه رسميا من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد أن أوقعته قرعة الجولة الثانية من منافسات الجودو في مواجهة مصارع من دولة الاحتلال.

موقف رائع يوجع الغزاة أكثر بكثير من الفوز على لاعبهم.

هي إعلان بأن "كيانهم" غير شرعي ولن يكون.

له التحية. pic.twitter.com/BfKuT4v4Fh — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 22, 2021

وصرّح الجزائري نورين بأن "قراره بالانسحاب المبكر هو أن النزال الأول سيكون مع اللاعب السوداني محمد العبد الرسول وهو في المتناول، ولكن المباراة التالية ستكون أمام لاعب من الاحتلال".

وقال نورين: "موقفي ثابت ولا رجعة فيه وربنا يعوّض خيرا عن طوكيو 2020".

يوني بن مناحيم: لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ينسحب من اولمبياد طوكيو بعد أن أوقعته القرعة مع خصمه اللاعب "الإسرائيلي" توهار بوتبول، حيث قال نورين أنني لن أُلوث يدي بعلم "إسرائيل" pic.twitter.com/grIkszC2sI — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 23, 2021

وحاز نورين في مايو/ آيار الماضي على الجائزة الذهبية في البطولة الأفريقية لمنافسات الجودو (وزن 73 كلغ)، في العاصمة السينغالية داكار.