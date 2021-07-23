النصر السعودي يكشف حقيقة تفاوضه مع فواز القرني

كشف نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، حقيقة تفاوضه مع فواز القرني حارس مرمى اتحاد جدة.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، تصريحات عن مصدر في نادي النصر، كشف خلالها عن حقيقة النادي للحصول على خدمات القرني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، غير صحيح، لافتا إلى أن فواز القرني ليس ضمن اهتمامات نادي النصر لذلك لا صحة لكافة الأخبار المتداولة.

يشار إلى أن أنباء ارتباط اسم فواز القرني بالانتقال إلى نادي النصر، انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أبدى رغبته في الرحيل عن الاتحاد بسبب قلة المشاركة.