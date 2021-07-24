التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية للعرب في طوكيو...فيديو

نجح التونسي محمد خليل الجندوبي، بطل التايكواندو، في ضمان أول ميدالية للعرب في "أولمبياد طوكيو 2020"، بعدما وصل للمباراة النهائية في منافسات الرجال لوزن 58 كيلوغراما.

وتخطى الجندوبي، اليوم السبت، عقبة بطل العالم الكوري جانغ جون، في نصف النهائي، لتضمن تونس أول ميدالية لها في الأولمبياد.

الثواني الاخيرة من لقاء التونسي محمد خليل الجندوبي والكوري جانغ جون وإعلان فوز الجندوبي و تأهل لـ نهائي التايكوندو في اولمبياد طوكيو 2020



الف مبروووووووووك ❤️



Via : @F24HQ pic.twitter.com/SllBzZvRCx — فهد هُنا (@JulietaCavendi1) July 24, 2021

وفاز الجندوبي على الكوري بنتيجة 25-18 في مباراة نصف النهائي.

وكان محمد خليل الجندوبي قد تغلب في ربع النهائي، السبت، على الإثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية 32-9.