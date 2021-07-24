بايرن ميونيخ بقميص "5 نجوم" يخوض موسمه المقبل... صورة

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن القمصان الجديدة التي سيرتديها لاعبوا الفريق الموسم المقبل 2021-2022.

وأضاف النادي الألماني نجمة خامسة على قميصه، بعد تحقيق بطولة الدوري الألماني في الموسم الماضي، ووصوله إلى اللقب رقم 30 في المسابقة.

وصممت شركة "أديداس" الراعية للنادي شكل القميص الجديد، وظهر باللون الأحمر، مزين بثلاثة شرائط أيقونية على الكتفين ونجمة خامسة فوق الشعار.

هذا ويستعد بايرن ميونيخ لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 ـ 2022، حيث يسعى للحفاظ على لقبه المفضل بالتتويج بالدوري الألماني.