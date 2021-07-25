إصابة رام المصنف الأول عالميا بفيروس كورونا وانسحابه من منافسات الغولف في طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي للغولف، اليوم الأحد، أن جون رام، المصنف الأول عالميا، أصيب بفيروس كورونا وانسحب من أولمبياد طوكيو.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن عينة اللاعب الإسباني جاءت إيجابية لفيروس كورونا في الاختبار الأخير قبل السفر إلى اليابان، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو/ تموز الجاري و8 أغسطس/ آب المقبل، العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب من دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.