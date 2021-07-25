روسيا تحصد الميدالية السابعة في ثالث أيام أولمبياد طوكيو

حصلت روسيا على الميدالية السابعة في أولمبياد طوكيو، بعد أن احتلت تاتيانا مينينا المركز الثاني في مسابقة التايكواندو.

وخسرت مينينا في النهائي في فئة الوزن حتى 57 كيلوغراما أمام الأمريكية أناستازيا زولوتيتش بنتيجة 17:25، لتحصل على الميدالية الفضية.

ولحد الآن، حصلت روسيا من خلال فرقها المشتركة في البطولة على ميدالية ذهبية واحدة وأربع فضيات وبرونزيتين في دورة ألعاب طوكيو.