أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي 3-2 في الدوري المصري... فيديو

تمكن الأهلي المصري من تحقيق فوز قاتل على فريق الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 24 لبطولة الدوري، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأهلي "WE السلام".

بادر الأهلي بالتسجيل عبر لاعبه التونسي علي معلول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن الإنتاج انتفض في بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز هدفين حملا توقيع محمد طارق أبو العز ومصطفى البدري في الدقيقتين 54 و64 على الترتيب.

وقلب النادي الأهلي الأمور رأسا على عقب، بعدما تعادل البديل حسين الشحات في الدقيقة 85، فيما أحرز البديل الآخر الكونغولي والتر بواليا هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز حافظ الأهلي على فرص الحفاظ على لقبه بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني من 25 مباراة بمباراتين أقل عن الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة، في حين تأزم موقف الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.