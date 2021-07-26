سيف عيسى يحقق ثاني ميدالية لمصر في الأولمبياد ومحمد صلاح أول المهنئين

حقق المصري سيف عيسى، ثاني الميداليات المصرية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد فوزه ببرونزية منافسات لعبة التايكوندو للرجال، على حساب النرويجي ريتشارد أوردمان.

وفي الجولة الأولى حصل سيف على نقطتين دون رد، بينما في الثانية وصل البطل المصري إلى نتيجة 6-0، والثالثة وصلت النتيجة إلى 12-4.

بعد انجاز هداية وسيف بتحقيق البرونزية 🥉🇪🇬



التايكوندو أصبحت ثالث أكثر رياضة تحقق لمصر ميداليات أولمبيا (برصيد 4 ميداليات) بالتساوي مع الملاكمة



مصر ترفع رصيدها إلى 34 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد (7 ذهب - 10 فضية - 17 برونزية) pic.twitter.com/E0NLARf3zX — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 26, 2021

ويعتبر سيف عيسى هو صاحب ثاني الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، بعد حصول هداية ملاك على برونزية منافسات التايكوندو للسيدات بتفوقها على منافستها الأمريكية بايجي ميكفيرسون، بنتيجة 17 - 6.

وأصبحت هداية بحصولها على تلك البرونزية أول عربية تحقق ميداليتين برونزيتين على التوالي، بعد برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

وبذلك تصبح لعبة التايكوندو ثالث أكثر رياضة تحقق لمصر ميداليات أولمبية (برصيد 4 ميداليات) بالتساوي مع الملاكمة، وترفع مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد (7 ذهب - 10 فضية - 17 برونزية).

من جهته قدم اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، التهنئة للبطلين المصريين معربا عن ثقته في كل اللاعبين المصريين المشاركين في الأولمبياد.

مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي — Mohamed Salah (@MoSalah) July 26, 2021

كما أعرب عن دعمه وثقته لكل "النجوم" الذين لم يحالفهم الحظ وخرجوا من الدورة، مؤكدا لهم أن هذه ليست النهاية بل هي "خطوة في طريق النجاح".

ورغم أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية توقع أن تبدأ مصر حصد البطولات بداية من المواجهات التي ستكون يوم 29 من الشهر الجاري، فقد تمكن سيف وهداية من مخالفة توقعاته.

وقال حطب إن البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات في ألعاب مثل الكاراتيه والرماية والفروسية والمصارعة والجودو، مستبعدا التايكوندو من توقعاته.