المصرية هداية ملاك تعلق على فوزها بأول برونزية في أولمبياد طوكيو

علقت لاعبة التايكوندو المصرية، هداية ملاك، على فوزها بأول برونزية لبلادها في أولمبياد طوكيو، اليوم الاثنين.

وشاركت ملاك صورا للحظات فوزها اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "الحمد لله الميدالية البرونزية لأوليمبياد طوكيو في التايكوندو".

ثم تبعت ذلك بمنشور آخر كتبت فيه: "الحمد لله.. ميدالية اوليمبية ثانية لبلدي أشكرك يارب".

كما حرصت هداية ملاك على شكر نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، على تهنئته لها بمناسبة فوزها اليوم، قائلة له: "شكرا للنجم العالمي محمد صلاح علي التهنئة الجميلة أسعدتني كتير يا فخر العرب".

واقتنصت هدية ملاك أول برونزية لبلادها في أولمبياد طوكيو بعد تفوقها على منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون، بنتيجة 17 - 6، وأصبحت بتلك النتيجة هي أول عربية تحقق ميداليتين برونزيتين على التوالي، بعد برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

وحققت هداية الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كيلوغرام قبل أن تتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

وبذلك تصبح لعبة التايكوندو ثالث أكثر رياضة تحقق لمصر ميداليات أولمبية (برصيد 4 ميداليات) بالتساوي مع الملاكمة، وترفع مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد (7 ذهب - 10 فضية - 17 برونزية).

يشار إلى أن المصري سيف عيسى، حقق اليوم الاثنين ثاني الميداليات المصرية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد فوزه ببرونزية منافسات لعبة التايكوندو للرجال، على حساب النرويجي ريتشارد أوردمان.

وفي الجولة الأولى حصل سيف على نقطتين دون رد، بينما في الثانية وصل البطل المصري إلى نتيجة 6-0، والثالثة وصلت النتيجة إلى 12-4.