السباحة مكيون تحطم الرقم القياسي في تصفيات 100 متر حرة

نجحت السباحة الأسترالية إيما مكيون، في تحطيم الرقم القياسي الأولمبي في تصفيات سباق 100 متر حرة في منافسات السباحة للسيدات في أولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت 52.13 ثانية.

وبحسب "رويترز"، فقد تمكنت مكيون من كسر الرقم السابق البالغ 52.62 ثانية والذي سجلته سارة شيوستروم وهو أيضا أفضل رقم شخصي للسباحة الأسترالية.

من جانبها، جاءت سيوبهان هوهي من هونج كونج التي حصلت على فضية سباق 200 متر حرة في وقت سابق اليوم الأربعاء في المركز الثاني في التصفيات بزمن 52.70 ثانية لتتفوق بذلك على البريطانية آنا هوبكين والأسترالية كيت كامبل.

وكان السباح البريطاني لوك جرينبانك الأسرع في تصفيات 200 متر ظهرا للرجال في زمن بلغ دقيقة واحدة و54.63 ثانية، ليفوق على الروسي يفجيني ريلوف أحد المرشحين للذهبية.

أما تاتيانا شونميكر الحاصلة على فضية سباق 100 متر ظهرا فكانت الأسرع في تصفيات 200 متر ظهرا في زمن بلغ دقيقتين و19:16 ثانية وجاءت الأمريكية ليلي كينج في المركز الثاني.