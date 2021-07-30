فيفا يمدد عمل أحمد مجاهد وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يناير 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للعبة حتى الخامس من يناير/ كانون الثاني 2022.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت اليوم الجمعة: "قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض، ومحمد الشواربي حتى الخامس من يناير 2022، للانتهاء من المهام المكلفة بها".

🔴 التمديد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير …⬇️⬇️



قرر اليوم مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.#EFA pic.twitter.com/fDWwH88rOB — EFA.eg (@EFA) July 30, 2021

وتولت لجنة مجاهد إدارة الاتحاد، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بعد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، وأصبحت معنية بإدارة شؤون الاتحاد لحين إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد.

واستقال المجلس السابق للاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة بعد الخروج المخيب للمنتخب الوطني من دور الست عشر لكأس الأمم الأفريقية في مصر عام 2019.

يأتي قرار تأجيل المسابقات المحلية بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.