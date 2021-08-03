ياسر تركي يتأهل إلى نهائي الوثب الثلاثي ويحيي آمال الجزائر بالتتويج في الأولمبياد

تأهل البطل الجزائري ياسر تريكي، اليوم الثلاثاء، إلى الدور النهائي من منافسات الوثب الثلاثي ضمن الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو.

وتمكن تريكي من الحصول على تأشيرة النهائي بعد تحقيقه قفزة قدرها 17.05 متر، في المحاولة الثالثة، ضمن منافسات الوثب الثلاثي، فيما سيخوض المنافسة النهائية يوم الخميس المقبل.

#تريكي يتأهل لنهائي الوثب الثلاثي ويحمل آمال الجزائريين بالتتويج بميدالية أولمبية🏅https://t.co/xIMVLvhk3I — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 3, 2021

ويأتي هذا التأهل ليبعث الآمال مجددا في ظفر الجزائر بميدالية في أولمبياد طوكيو، في ظل الخيبات المتوالية للرياضيين الجزائريين في مختلف المنافسات.

في غضون ذلك، أقصيت الملاكمة إيمان خليف في ربع النهائي بعد الخسارة أمام الإيرلندية كيلي آن هارينغتون بنتيجة 5-0، في وزن ما بين 57 و60 كلغ.

وأقصي المصارع الجزائري عبد المالك مرابط من تصفيات وزن 67 كلغ بعد انهزامه أمام الكوري هانسو ريو بنتيجة 8-0.

ورغم تأهل المصارع الجزائري بشير سيد عزارة إلى الدور الربع النهائي بعد تفوقه على منافسه الصيني بنتيجة 11 -1 في الدور ثمن النهائي، إلا أنه أقصي اليوم أمام الأوكراني بلينيوك زهان.