"إنستغرام" يوقف حساب أسرع امرأة في العالم

وتمكنت الجامايكية من الدفاع عن لقبيها الأولمبيين من ألعاب "ريو 2016"، في سباقي 100 و200 متر.
لتفوز بهاتين المسافتين بالذهب في أولمبياد طوكيو، محققة 4 ميداليات ذهبية في دورتين من الأولمبياد. ويعود سبب إغلاق "إنستغرام" لصفحة العداءة، بعد نشرها مقاطع فيديو من انتصارها في المسافتين.
وقالت العدّاءة على "تويتر": "تم إيقاف حسابي على انستغرام لنشر مقاطع من السباقين لأني لا أملك الحقوق لذلك. أراكم بعد يومين".
I was blocked on Instagram for posting the races of the Olympic because I did not own the right to do so. So see y’all in 2 days— Elaine Thompson Herah (@FastElaine) August 3, 2021
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن إزالة المحتوى غير المصرح به على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تلقائيا.
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