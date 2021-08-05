المصارع أوغوييف يجلب لروسيا الميدالية الذهبية السادسة عشرة... فيديو

فاز المصارع الروسي، زور أوغوييف، بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو في فئة وزن تحت 57 كيلوغراما.

في المباراة النهائية، هزم أوغوييف الهندي كومار رافي بنتيجة 7-4. وبذلك تكون هذه هي الميدالية الذهبية السادسة عشرة لروسيا في أولمبياد طوكيو.

Раньше всех. Ну почти.,

16 золото для сборной России принёс борец Заур Угуев — а вот и кадры финального поединка pic.twitter.com/Cm9117FDx1 — Татьяна (@malta2803) August 5, 2021

​وفاز بالميداليات البرونزية في المسابقة نورسلام سانييف (كازاخستان)، وتوماس جيلمان (الولايات المتحدة الأمريكية).

ولد أوغوييف في عام 1995. وفاز ببطولتين عالميتين عامي 2018 و2019، وكأس العالم 2020، وجاء إلى طوكيو باعتباره المرشح الأول للبطولة في فئة وزن تحت 57 كيلو غراما.