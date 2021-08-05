ستيفن دا كوستا... أول بطل أولمبي في التاريخ يفوز بذهبية الكاراتيه

فاز الرياضي الفرنسي، ستيفن دا كوستا، اليوم الخميس، بالميدالية الذهبية، في الكاراتيه، ليصبح أول بطل أولمبي في التاريخ بلعبة الكاراتيه.

فاز الرياضي الفرنسي، ستيفن دا كوستا، اليوم الخميس، بالميدالية الذهبية، في الكاراتيه، ليصبح أول بطل أولمبي في التاريخ بلعبة الكاراتيه.

وفاز ستفن دا كوستا، المصنف الأول عالميا في فئته وبطل العالم في 2018، في نهائي الكاراتيه، وزن تحت 67 كغ، في بطولة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020، بحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية".

ونجح دا كوستا، في الفوز على التركي إيراي سامدان بنتيجة 5-0 في النهائي. كما فاز دا كوستا البالغ من العمر 24 عاما، على الكازاخستاني درخان أسديلوف 5-2 في نصف النهائي.

يشار إلى أن اللاعب أسديلوف، كان المصنف الأول عالميا في فئة تحت 60 كغ، فيما يحتل دا كوستا نفس المركز في فئة تحت 67 كغ، وحصل التركي سامدان على الميدالية الفضية.

يذكر أن لعبة الكاراتيه، دخلت للمرة الأولى الألعاب الأولمبية، هذا العام، وفازت الإسبانية ساندرا سانشيز خايمي بمسابقة الكاراتيه النسائية لتصبح بذلك أول بطلة أولمبية في تاريخ رياضتها.