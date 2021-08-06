الكآبة تخيم على تدريبات برشلونة بعد رحيل ميسي... فيديو

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على "تويتر" اليوم الجمعة، مقطع فيديو لأول حصة تدريبية بعد رحيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويظهر مقطع الفيديو نجوم الفريق في الحصة التدريبية وهم يقومون بالتدريبات البسيطة بكل برود، بعد أن ارتسمت علامات الكآبة على وجوه أغلبهم.

وخلال دقائق علق مئات المغردون بعبارات "أين ميسي؟"، بينما رد عليهم البعض بأن نادي برشلونة أكبر من أن يقف عند لاعب، حتى لو كان الأفضل في التاريخ.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Morning workout pic.twitter.com/715mfE44Ly — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2021

​وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا، قد صرح اليوم الجمعة، بأن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار لابورتا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد لكن الرواتب تمثل 110 في المئة من إيرادات النادي الحالية وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وأبلغ لابورتا مؤتمرا صحفيا "النادي أهم من أي شيء، حتى أهم من أفضل لاعب في العالم".

وانضم ميسي إلى برشلونة وعمره 13 عاما وهو هداف النادي عبر العصور والأكثر مشاركة في المباريات، حيث أحرز 672 هدفا في 778 مباراة بجميع المسابقات.