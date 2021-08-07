ليستر سيتى يفوز 1-0 على مانشستر سيتي ويتوج بالدرع الخيرية… فيديو

تُوج نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم السبت، بطلا لكأس الدرع الخيرية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف قاتل، في مباراة جمعتهما على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل النيجيري كليتشي إيهاننشو هدف الفوز للثعالب في الدقيقة 89 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، إلا أنه آثر عدم الاحتفال بعد التسجيل أمام فريقه السابق.

وشهدت المباراة العديد من الهجمات المتبادلة المهدرة، كانت إحداها في الدقيقة السادسة حيث تصدى الدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر ببراعة لضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها إلكاي غوندوغان ليحولها إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 18، تألق زاك ستيفن حارس مرمى مانشستر سيتي في التصدي لتسديدة أرضية قوية بقدم جيمي فاردي.

وفي الدقيقة 28، أهدر لاعب السيتي إدوزي هدفا محققا بعد انفراده بالمرمى وتسديده الكرة بعيدا.

وفي الدقيقة 45، أهدر جيمي فاردي هدفا محققا لليستر سيتي، حيث حصل على الكرة من أمام المرمى وسدد لكن الكرة ارتطمت في قدم ستيفن ثم ارتدت أيضا في القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 59 كاد الجزائري رياض محرز أن يسجل هدف التقدم لفريقه بتسديدة قوية، لكنها علت عارضة مرمى ليستر، قبل أن ينهي النيجيري كليتشي إيهاننشو المباراة بلدغة قوية من ركلة جزاء في الدقيقة 89، مهديا الفوز والبطولة لليستر سيتي.