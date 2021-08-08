الأيرلندية هارينجتون تحرز ذهبية الوزن الخفيف في الملاكمة الأولمبية

فازت الأيرلندية، كيلي آن هارينجتون، على البرازيلية، بياتريز فيريرا، لتحصد ذهبية الوزن الخفيف في الملاكمة للسيدات بأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد.

وحصلت فيريرا على الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الخاسرتين في قبل النهائي وهما الفنلندية ميرا بوتكونن والتايلاندية سودابورن سيسوندي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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Kellie Harrington and amateur boxing? "Completed it mate." pic.twitter.com/7mAAnGhW4a — Kevin Byrne (@KevByrneBox) August 8, 2021

​بينما لدى الرجال، أحرز الروسي ألبرت باتيرغازييف، يوم الخميس الماضي، الميدالية الذهبية لوزن 52-57 كغ في رياضة الملاكمة.

كما أحرز الملاكم الكوبي خوليو لا كروس، يوم الجمعة، ذهبية وزن 81-91 كغ، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو.