أول ظهور لميسي في تدريبات باريس سان جيرمان... صورة

ظهر اللاعب الأرجنتيني، نجم برشلونة السابق، ليونيل ميسي، اليوم الخميس، مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن هذا هو أول ظهور لميسي مع النادي الفرنسي الذي انتقل إليه مؤخرا.

Premier entraînement pour Lionel Messi avec le PSG https://t.co/SXlcZtkzyu pic.twitter.com/txQ5mrQKRS — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 12, 2021

وقالت الصحيفة إن مران ميسي الأول بقميص سان جيرمان، شهد التركيز على الركض المنفرد وتمارين استشفاء بدني بعدما التقى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات بزملائه الجدد في ملعب التدريب.

يشار إلى انضمام ميسي البالغ من العمر 34 عاما، إلى باريس سان جيرمان، بعقد لعامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث، حيث أكد برشلونة أنه لن يتمكن من الاحتفاظ بهدافه التاريخي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني.

وسجل ميسي مع برشلونة 672 هدفا، وهو رقم قياسي بالنادي كما ساعده في الفوز بكأس ملك إسبانيا سبع مرات وبكأس العالم للأندية ثلاث مرات خلال مسيرة استمرت 17 عاما.

ومن المقرر أن يواجه النادي الفرنسي ضيفه ستراسبورج، يوم السبت المقبل، عقب الفوز 2-1 على تروا الصاعد للأضواء في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الفرنسي، لكن ليس من المتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى قبل زيارة ستاد رانس يوم 29 أغسطس/ آب.